1 of 7 ऑटो पर पलटा ट्रक - फोटो : अमर उजाला







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यूपी के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर अदलहाट थाना क्षेत्र के सिकिया मोड़ के पास शनिवार की रात आठ बजे सवारी उतार रही ऑटो पर सोनभद्र से आ रहा तेज रफ्तार राखड़ लदा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने पर बचाव के लोग पहुंचे तो घायलों को निकलते समय ऑटो में सीएनजी सिलिंडर ब्लास्ट हो गया। जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से ट्रक को हटाकर ऑटो सवार लोगों को निकला गया। इसमें तीन घायलों को निकाल कर उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया। जहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जिनके शव की शिनाख्त की जा रही है।





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2 of 7 ऑटो पर पलटा ट्रक - फोटो : अमर उजाला

एक सवारी को उतारने के दौरान हुआ हादसा

ऑटो चालक पांच सवारियों को लेकर अदलहाट से नारायणपुर की ओर जा रहा था। ऑटो सिकिया अंधा मोड़ के पास रुक कर एक सवारी को उतारने लगी। तभी पीछे से सोनभद्र से आ रहा राखड़ लगा ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। ट्रक पलटने पर घटना को देख आस-पास के लोग बचाव के लिए पहुंचे। एक घायल को बाहर निकाला तभी ऑटो का सीएनजी सिलेंडर फट गया। जिससे धुआं-धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अदलहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एक शव को बाहर निकाला गया। तीन जेसीबी बुलाकर ट्रक हटाकर दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू हुआ।

3 of 7 मौके पर पुलिस टीम - फोटो : अमर उजाला

एसपी और सीओ मौके पर पहुंचे

सूचना पर एसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा व सीओ चुनार गायत्री यादव भी मौके पर पहुंची। ट्रक हटाकर दो अन्य घायलों को निकाल गया। तीन घायलों ऑटो चालक बाबू सोनकर (22) पुत्र लक्ष्मण सोनकर निवासी कोदोपुर चुंगी रामनगर वाराणसी, चुलबुल (14) पुत्री मोहम्मद अकरम निवासी फरीदपुर थाना अदलहाट, सहादत(18) पुत्र मोहम्मद अकरम निवासी फरीदपुर थाना अदलहाट को उपचार के लिए जमालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। जहां से तीनों को ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। चुलबुल व सहादत मूल रूप से जौनपुर के हैं। अदलहाट में रहते हैं। ट्रक को सीधा किया गया तो दो अन्य शव मिले। ऑटो सवार तीन लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। पुलिस सभी की शिनाख्त में जुटी है। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मार्ग वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग भी जाम हो गया।

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4 of 7 रेस्क्यू में जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला

टॉर्च जलाकर बचाव में जुटे थे लोग

हादसे के समय मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी सुजीत सिंह ने बताया मौके पर मोबाइल जलवाकर बचाने का कार्य किया जा रहा था। तभी सीएनजी आटो का सिलेंडर फटने से भगदड़ मच गया।



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5 of 7 रेस्क्यू में जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला