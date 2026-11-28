1 of 7 काशी विश्वनाथ धाम में छात्रों ने किए दर्शन - फोटो : अमर उजाला







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काशी-तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से 250 छात्र काशी आए हैं। इन सभी छात्रों ने शनिवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किए। इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान छात्रों का भव्य स्वागत किया गया।



विश्वनाथ धाम में मंदिर प्रशासन ने छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया। पुष्पवर्षा और डमरू वादन के बीच छात्रों का अभिनंदन हुआ। मंदिर प्रशासन ने सभी को स्मृति चिह्न भेंट किए। इसके साथ ही छात्रों को अंगवस्त्र भी प्रदान किए गए।

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2 of 7 काशी-तमिल संगमम - फोटो : अमर उजाला

काशी-तमिल संगमम के पांचवें संस्करण का आगाज नमो घाट पर हो रहा है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 12 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में तमिलनाडु से सात समूहों में 1750 प्रतिनिधि आएंगे।

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नमो घाट पर तमिलनाडु से आए लोगों ने वहां के प्रसिद्ध लूंगी, साड़ी समेत अन्य सामग्रियों का स्टाल लगाया है। जबकि काशी के लोगों ने भी बनारसी साड़ी समेत अन्य सामग्रियों का स्टाल लगाया है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।

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4 of 7 काशी-तमिल संगमम - फोटो : अमर उजाला

काशी-तमिल संगमम के पांचवें संस्करण की थीम ''तिरुक्कुरल पयिलोम-तिरुक्कुरल अभ्यास करें'' रखी गई है। इसके माध्यम से तमिल साहित्य के महान कवि तिरुवल्लुवर की कालजयी रचना तिरुक्कुरल की शिक्षाओं को विशेष रूप से युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा।

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