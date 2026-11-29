सर्दी बढ़ने के साथ ही ऊर्जांचल में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार को अनपरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 307 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से देर शाम बुलेटिन जारी किया गया है। बल्लभगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 333 दर्ज किया गया। इसके बाद अनपरा की हवा में प्रदूषण का स्तर देश में सबसे ज्यादा रहा। तीसरे स्थान पर धौरहरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 293 दर्ज किया गया।

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