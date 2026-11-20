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काशी में टोयोटा लगाएगी 20 चौराहों पर सर्विलांस कैमरे, 3.07 करोड़ खर्च

Pragati Chand

Updated Fri, 20 Nov 2026 05:41 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 05:41 PM IST







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काशी में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और आमजन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस सीएसआर पहल के तहत कंपनी 3.07 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ... और पढ़ें

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