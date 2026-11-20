{"_id":"6b0038e38f8ddb046e0dc0bf","slug":"video-toyota-to-install-20-surveillance-cameras-in-varanasi-security-to-be-strengthened-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में टोयोटा लगाएगी 20 निगरानी कैमरे, सुरक्षा होगी मजबूत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्मार्ट सिटी, नगर निगम और टोयोटा की एक संयुक्त टीम ने सिटी सर्विलांस के लिए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण निरीक्षण एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से पहले संपन्न हुआ। इस टीम में मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी जैसे प्रमुख अधिकारी शामिल थे। उनके साथ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस पहल के तहत टोयोटा कंपनी शहर के कुल 20 अलग-अलग स्थानों पर निगरानी कैमरे स्थापित करेगी। यह कदम वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में उठाया जा रहा है।

... और पढ़ें