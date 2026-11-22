शासन के निर्देश पर रविवार को पुलिस लाइन चुर्क में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा की मौजूदगी में सिविल डिफेंस एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज-2026 का आयोजन किया गया। इसमें हवाई हमले जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने, नागरिकों की सुरक्षा, सतर्कता और राहत एवं बचाव कार्यों का व्यावहारिक अभ्यास किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की तैयारियों और आपसी समन्वय को भी परखा गया।

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मॉक एक्सरसाइज के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजाने, ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न करने और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर शरण दिलाने का अभ्यास कराया गया। इसके अलावा अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने, गंभीर रूप से घायल लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने और ध्वस्त भवनों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।