जौनपुर: स्कॉर्पियो से रौंदने की घटना में चौथी मौत, डेढ़ फीट जमीन का विवाद था; पंचायत में छह लोग हुए थे घायल
जिले के चक मुस्तफाबाद गांव में डेढ़ फीट जमीन के विवाद में पंचायत के दौरान स्कॉर्पियो से रौंदने की घटना में चौथे घायल की भी मौत हो गई। उन्होंने वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में दम तोड़ा। घटना में तीन लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। मुख्य आरोपी जेल में है।
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डेढ़ फीट जमीन के विवाद में पंचायत के दौरान स्कॉर्पियो से लोगों को रौंदने की घटना में गंभीर रूप से घायल 68 वर्षीय राजनाथ यादव की भी मौत हो गई। रविवार शाम वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रामा सेंटर में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके साथ ही इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। वहीं, हादसे में घायल चार अन्य लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के चक मुस्तफाबाद गांव में 18 नवंबर को डेढ़ फीट जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। सड़क किनारे सुबह करीब साढ़े 11 बजे दोनों पक्षों के लोग बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान नरेंद्र यादव का बेटा राम यादव स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा और पंचायत में मौजूद लोगों को वाहन से रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया।
पुलिस ने की थी कार्रवाई
इस घटना में राम यादव की चाची इंदु देवी, चचेरे भाई अमित यादव और दादा राजदेव यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, छह लोग घायल हुए थे। गंभीर हालत में राजनाथ यादव को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान रविवार शाम उनकी भी मौत हो गई।
राजनाथ यादव के पुत्र जयशेखर यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद सोमवार सुबह तक शव गांव पहुंचने की उम्मीद है। मृतक के तीन बेटे हैं। परिवार ने उनकी पत्नी को अभी घटना की जानकारी नहीं दी है।
मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राम यादव, उसकी मां इंद्रावती, भाई विजय यादव समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्य आरोपी राम यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ला ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।