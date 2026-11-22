दरअसल, सुधीर का नाम बीते अगस्त में करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामदगी के मामले में सामने आया था। पुलिस की जांच में तस्करी के इस नेटवर्क के तार बाराबंकी निवासी सुल्तान के साथ मणिपुर तक जुड़े मिले थे। इस मामले में अब तक 16 हेरोइन तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोपन थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरोह की गतिविधियों की जांच की जा रही है।



पुलिस के मुताबिक, सुधीर के खिलाफ वर्ष 2014 से अब तक चोपन थाने में एनडीपीएस के पांच और मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। वहीं, उसकी पत्नी सुनीता देवी के खिलाफ वर्ष 2018 से अब तक एनडीपीएस के दो और गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज पाया गया है।



गौरतलब है कि तस्करी के अवैध कारोबार से दंपती और उसके परिवार की अचानक बदली जीवनशैली और संपत्ति अर्जित करने का मामला पहले भी चर्चा में रहा है। इस संबंध में अगस्त में अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। अब पुलिस की कार्रवाई से तस्करी की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर शिकंजा कसने का संदेश दिया गया है।