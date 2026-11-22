यूपी: हेरोइन तस्करी से खड़ा किया 87 लाख का आलीशान मकान, दंपती की संपत्ति कुर्क; गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज
हेरोइन तस्करी के आरोपी डाला निवासी सुधीर उर्फ छोटे और उसकी पत्नी सुनीता देवी का 87.04 लाख रुपये कीमत का मकान पुलिस ने कुर्क कर लिया। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत हुई कार्रवाई में सामने आया कि दंपती ने नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित की थी।
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हेरोइन की तस्करी से अकूत संपत्ति खड़ी करने वाले डाला निवासी दंपती पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के अवैध कारोबार से अर्जित कमाई से बनाया गया 87 लाख रुपये से अधिक कीमत का आलीशान मकान रविवार को कुर्क कर लिया गया। सीओ सिटी रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम ने एसडीएम ओबरा रवि कुमार की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ(2) के तहत संपत्ति फ्रीज करने का आदेश लागू कराया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी सुधीर उर्फ छोटे और उसकी पत्नी सुनीता देवी उर्फ बुचिया ने हेरोइन की तस्करी से अर्जित धनराशि से डाला चढ़ाई के पास आलीशान मकान बनवाया था। इसकी वर्तमान कीमत 87,04,283 रुपये आंकी गई है। जांच में अवैध कमाई से संपत्ति अर्जित किए जाने के साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वहां से आदेश मिलने के बाद रविवार को मकान कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई से इलाके में हड़कंप
दरअसल, सुधीर का नाम बीते अगस्त में करोड़ों रुपये की हेरोइन बरामदगी के मामले में सामने आया था। पुलिस की जांच में तस्करी के इस नेटवर्क के तार बाराबंकी निवासी सुल्तान के साथ मणिपुर तक जुड़े मिले थे। इस मामले में अब तक 16 हेरोइन तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चोपन थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरोह की गतिविधियों की जांच की जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, सुधीर के खिलाफ वर्ष 2014 से अब तक चोपन थाने में एनडीपीएस के पांच और मारपीट का एक मुकदमा दर्ज है। वहीं, उसकी पत्नी सुनीता देवी के खिलाफ वर्ष 2018 से अब तक एनडीपीएस के दो और गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा दर्ज पाया गया है।
गौरतलब है कि तस्करी के अवैध कारोबार से दंपती और उसके परिवार की अचानक बदली जीवनशैली और संपत्ति अर्जित करने का मामला पहले भी चर्चा में रहा है। इस संबंध में अगस्त में अमर उजाला ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। अब पुलिस की कार्रवाई से तस्करी की कमाई से बनाई गई संपत्ति पर शिकंजा कसने का संदेश दिया गया है।