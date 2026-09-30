बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली, VIDEO

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काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था और छात्रहितों से जुड़े मामलों में कथित उदासीनता के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को आठवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान एबीवीपी, बीएचयू इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर विश्वविद्यालय प्रशासन और चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ विरोध जताया।

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