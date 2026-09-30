बीएचयू: दीक्षांत से 75 दिन पहले ही मिलीं 11 उपाधियां, वजह- वीजा, रिसर्च और नौकरी; जानें कितने हैं डिग्रीधारक

बीएचयू में 11 विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह से 75 दिन पहले ही उपाधियां दे दी गईं। वीजा एक्सपायरी, चीन में रिसर्च और उज्बेकिस्तान-इराक में नौकरी के चलते ये फैसला लिया गया। इनमें चार पीएचडी और छह पीजी और एक एमबीबीएस की डिग्रीधारक शामिल हैं। हालिया में 9 सितंबर को दो अंग्रेजी से एमए की दो डिग्रियां दी गईं हैं।

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चार छात्रों को चीन में पीडीएफ, वहीं दो को इराक और एक को उज्बेकिस्तान में जॉइन करना है। एक छात्रा को पश्चिम बंगाल से पीएचडी करनी है, इसलिए उसे स्पेशल केस के तहत एमए की डिग्री दी गई। इस साल 12 दिसंबर को बीएचयू का 106वां दीक्षांत समारोह मनाया जाना है। इसमें करीब 13 हजार से ज्यादा उपाधियां दी जाएंगी, मगर इनमें ये 11 उपाधियां नहीं होंगी।