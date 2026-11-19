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अनियमितताओ को लेकर विद्यार्थी परिषद ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना; VIDEO
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी जिला के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गंगापुर परिसर में विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनियमितता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया परिषद की प्रमुख मांगों में कृषि एवं प्रबंधन संकाय के स्थानांतरण से प्रभावित विद्यार्थियों को राहत एवं मुआवजा, पात्र विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का लाभ, कृषि संकाय में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, ICAR मानकों के अनुसार शोध कार्य, परीक्षा परिणामों में सुधार, छात्रावासों की व्यवस्था, प्रयोगशाला एवं फील्ड की सुविधाएं, लंबित परिणाम जारी करना तथा पार्किंग और पेयजल की उचित व्यवस्था शामिल हैं।
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