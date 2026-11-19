दोपहर 2.25 बजे से पहले होगा तुलसी पूजन

काशी के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, देवोत्थान (प्रबोधिनी) एकादशी से काशी सहित पूरे पूर्वांचल में वैवाहिक आयोजनों की शुरुआत होने जा रही है। इस दिन से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत जैसे सभी मांगलिक व शुभ कार्यों के द्वार खुल जाएंगे। बीएचयू के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय पांडेय ने बताया कि 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी पर पारंपरिक रूप से तुलसी विवाह का अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा। हालांकि पूजन के समय का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। दोपहर 2:25 बजे से भद्रा लग रहा है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल से पूर्व ही पूजन संपन्न करना शास्त्रसम्मत और मंगलकारी रहेगा। वहीं, व्रत के समापन को लेकर उन्होंने बताया कि अगले दिन पारणा को लेकर पंचांगों में कोई मतभेद नहीं है।