अपराध की राह पर बढ़ते कदमों का अंजाम सिर्फ अपराधी को ही नहीं भुगतना पड़ता, उसकी सजा परिवार के उन लोगों को भी मिलती है, जिनका अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। मंगलवार की रात में अंबेडकर नगर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए हिस्ट्रीशीटर और सुपारी किलर वाहिद अंसारी के घर बुधवार की रात कुछ ऐसा ही मंजर दिखा। रात करीब 9:30 बजे उसका शव गांव पहुंचा तो परिवार की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। दो मासूम बेटियों के सिर से पिता का साया उठ चुका था, जबकि पत्नी अजरा बानो के सामने पूरी जिंदगी का सवाल खड़ा था।
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सुपुर्द-ए खाक हुआ वाहिद अंसारी
- फोटो : अमर उजाला
पत्नी की आंखों से नहीं थम रहे थे आंसू
वाहिद का शव घर पहुंचते ही परिवार के लोगों का सब्र टूट गया। पत्नी अजरा बानो अपनी मां खुर्शिदा बेगम, पिता अबू बकर अंसारी और दोनों बच्चियों आयजा (3) व अमीरा(1.5) के साथ ससुराल पहुंची थी। पति का शव देखते ही वह बदहवास हो गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों मासूम बच्चियां शायद अभी इस हकीकत से अनजान थीं कि अब उनके पिता कभी लौटकर नहीं आएंगे।
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वाहिद अंसारी के गांव में मौजूद पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
ग्रामीणों की भी आंखें हुईं नम
परिवार की बेबसी देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहरियाबाद थाना प्रभारी वासुदेव प्रसाद पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
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वाहिद अंसारी
- फोटो : अमर उजाला
गलत संगत के चलते अपराध की दुनिया में रखा कदम
वाहिद अंसारी की मां खुर्शिदा बेगम के मुताबिक, वाहिद का बचपन सामान्य था। वह अच्छे विचारों वाला लड़का था, लेकिन धीरे-धीरे गलत संगत में पड़कर अपराध की दुनिया में चला गया। गांव के लोगों का कहना था कि यदि उसने गलत रास्ता नहीं चुना होता तो आज उसके परिवार को यह दिन नहीं देखना पड़ता।
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वाहिद अंसारी का शव घर पहुंचा तो जुटी भीड़
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वाहिद की मौत के बाद घर में पसरा मातम
वाहिद के भाई इकबाल अंसारी ने बताया कि रात करीब 11 बजे वाहिद के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इसके बाद पत्नी दोनों बच्चियों और रिश्तेदारों के साथ अपने मायके चली गई। वाहिद की मौत के बाद घर में पसरा मातम एक परिवार के टूटने की कहानी कह रहा था। पीछे रह गईं माता-पिता की उम्मीदें, पत्नी का सूना संसार और दो बेटियों का ऐसा भविष्य, जिसमें अब पिता का साथ नहीं होगा। अपराध की दुनिया में उठाया गया एक गलत कदम किस तरह अपनों की खुशियां छीन लेता है, इसकी तस्वीर वाहिद के घर पर साफ दिखाई दे रही है।