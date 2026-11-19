1 of 5 वाहिद अंसारी - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



अपराध की राह पर बढ़ते कदमों का अंजाम सिर्फ अपराधी को ही नहीं भुगतना पड़ता, उसकी सजा परिवार के उन लोगों को भी मिलती है, जिनका अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। मंगलवार की रात में अंबेडकर नगर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए हिस्ट्रीशीटर और सुपारी किलर वाहिद अंसारी के घर बुधवार की रात कुछ ऐसा ही मंजर दिखा। रात करीब 9:30 बजे उसका शव गांव पहुंचा तो परिवार की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। दो मासूम बेटियों के सिर से पिता का साया उठ चुका था, जबकि पत्नी अजरा बानो के सामने पूरी जिंदगी का सवाल खड़ा था।

Trending Videos

2 of 5 सुपुर्द-ए खाक हुआ वाहिद अंसारी - फोटो : अमर उजाला

3 of 5 वाहिद अंसारी के गांव में मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

ग्रामीणों की भी आंखें हुईं नम

परिवार की बेबसी देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गईं। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहरियाबाद थाना प्रभारी वासुदेव प्रसाद पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वाहिद अंसारी - फोटो : अमर उजाला

गलत संगत के चलते अपराध की दुनिया में रखा कदम

वाहिद अंसारी की मां खुर्शिदा बेगम के मुताबिक, वाहिद का बचपन सामान्य था। वह अच्छे विचारों वाला लड़का था, लेकिन धीरे-धीरे गलत संगत में पड़कर अपराध की दुनिया में चला गया। गांव के लोगों का कहना था कि यदि उसने गलत रास्ता नहीं चुना होता तो आज उसके परिवार को यह दिन नहीं देखना पड़ता।

विज्ञापन

5 of 5 वाहिद अंसारी का शव घर पहुंचा तो जुटी भीड़ - फोटो : अमर उजाला