वाराणसी: कादीपुर-रजवाड़ी स्टेशन के बीच ट्रेन से कटकर दो महिलाओं की मौत, दोनों घटनाओं से मातम; पहुंची पुलिस
चौबेपुर क्षेत्र में कादीपुर और रजवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच बृहस्पतिवार को दो अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चंद्रावती निवासी इंद्रावती देवी और श्रीकंठपुर निवासी घूरा देवी के रूप में हुई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की।
विस्तार
कादीपुर और रजवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच बृहस्पतिवार को अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों घटनाएं एक ही दिन हुईं। पहली घटना सुबह करीब 10 बजे हुई, जबकि दूसरी शाम लगभग 5:30 बजे हुई। हादसों की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। एक ही दिन में दो महिलाओं की मौत से इलाके में शोक का माहौल रहा।
पहली घटना में मृतका की पहचान चंद्रावती निवासी इंद्रावती देवी (65) पत्नी शिव्रत यादव के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार, ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतका के बेटे रामाश्रय ने बताया कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिजनों ने पंचनामा की कार्रवाई कराकर शव अपने साथ ले जाने की बात कही।
परिवार में मातम
वहीं, दूसरी घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई। इसमें श्रीकंठपुर निवासी घूरा देवी (82) पत्नी स्वर्गीय मेवालाल की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर चौबेपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
दोनों घटनाओं के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। एक ही दिन में दो बुजुर्ग महिलाओं की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने घटनाओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की।
प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि कादीपुर और रजवाड़ी स्टेशन के बीच दो अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हुई है। एक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं, दूसरी घटना में परिजनों ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव अपने साथ ले जाने की बात कही है।