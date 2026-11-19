एक साल में मां ने खोए दोनों बेटे, हादसे में छोटे की भी मौत

बेल्थरारोड (बलिया)। उभांव थाना क्षेत्र के अखोप गांव में बुधवार रात पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में अखोप पट्टी निवासी हेमंत उर्फ टिल्लू (19) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतीश कुमार (19) और ससनाबहादुरपुर निवासी दयाशंकर (65) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी सीयर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।



इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि करीब एक साल पहले इसी स्थान से लगभग 100 मीटर आगे सड़क दुर्घटना में हेमंत के बड़े भाई आदित्य की भी मौत हो गई थी। दोनों बेटों को खोने से मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूर्व प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि परिवार पर यह दूसरी बड़ी विपत्ति है। थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डुहां बिहरा निवासी दिव्यांशु (25) भी बुधवार रात बाइक असंतुलित होने से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।