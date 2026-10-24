वाराणसी में युवक की माैत के बाद चक्काजाम, VIDEO

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शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर गांव में जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल राजेश पटेल (45) की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती राजेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने पिसौरी माता गेट के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया। वे आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

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