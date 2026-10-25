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काशी के एयर शो को लेकर भारतीय सेना भी उत्साहित, जेट के अंदर से रोमांचक वीडियो

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 25 Oct 2026 08:50 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 08:50 AM IST







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वाराणसी में गंगा के ऊपर हो रहे एयर शो को लेकर भारतीय सेना में भी उत्साह है। जेट विमान के अंदर से बनाया गया वीडियो रोमांच और आकर्षण से भरपूर है। इसमें विमान के भीतर से आसमान का नजारा देखने को मिलता है। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमानों के हैरतअंगेज करतब लोगों में उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। ... और पढ़ें

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