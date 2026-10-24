घर की दहलीज से गंगा किनारे तक: पांच किमी चलकर एयर शो देखने पहुंची 16 मुस्लिम महिलाएं, बोलीं- विमान देखना है

'दूर किसी दूसरे शहर में होता तो हम कैसे देख पाते'

बीएसई की छात्रा फातिमा ने कहा कि अगर एयर शो देश के किसी दूर शहर में होता तो उनके लिए वहां पहुंचकर इसे देख पाना आसान नहीं था। बनारस में आयोजन होने से आसपास के लोगों को भी यह मौका मिल गया। उनके अनुसार, यह उनके लिए गर्व और खुशी की बात है कि लड़ाकू विमानों को देखने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ा।



सुबह सात बजे घर से निकलकर साढ़े आठ बजे बहादुरपुर घाट पहुंचने वाली इन महिलाओं के लिए पांच किलोमीटर का रास्ता महज दूरी नहीं था। वह एक ऐसे अनुभव तक पहुंचने का सफर था, जिसकी उम्मीद उन्होंने पहले नहीं की थी। गंगा किनारे पहुंचकर आसमान की ओर टकटकी लगाए इन महिलाओं के चेहरे पर उत्साह था। किसी के लिए विमान देखना पहली बार का रोमांच था तो किसी के लिए घर की सीमाओं से बाहर निकलकर परिवार के साथ एक यादगार दिन बिताने का मौका।