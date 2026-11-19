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पीएफ योजनाओं की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दी जानकारी, VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:24 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:24 PM IST







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क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शोभित सिंघल ने पत्रकारों से बातचीत कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने पीएफ खाताधारकों के हितों और संगठन की ओर से संचालित सेवाओं के बारे में भी बताया। ... और पढ़ें

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