काशी में पहली बार आयोजित दो दिवसीय ग्रामीण उत्सव ‘रंगीलो काशी’, VIDEO

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काशी में पहली बार आयोजित दो दिवसीय ग्रामीण उत्सव ‘रंगीलो काशी’ में शनिवार को गांवों की डेयरी अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर दिखाई दी। कोई बेहतर नस्ल की जानकारी लेने पहुंचा था तो कोई चारे का सही प्रबंधन सीखने। महिलाएं यह समझने में जुटी थीं कि रोजाना कुछ लीटर दूध बेचकर घर की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 19 और 20 सितंबर को होने वाले इस आयोजन में पशु प्रदर्शनी के साथ तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं, प्रैक्टिकल डेमो और डेयरी से जुड़े नए उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

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