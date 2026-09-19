यूपी: अर्धनग्न होकर घूमती थी पत्नी, बेटी बात नहीं सुनती थी, इसलिए मार डाला; दोस्तों के साथ मिलकर साफ किया खून

एएसपी उत्तरी दिनेश शुक्ल ने बताया कि विवेचना के दौरान सामने आया कि मान्ती देवी की मानसिक स्थिति लंबे समय से ठीक नहीं रहती थी। वह कभी-कभी घर से निकल जाती थीं और कई दिनों बाद लौटती थीं। बेटी गौरी दृष्टिबाधित थी और मां के घर से चले जाने पर दूसरों के घरों से मांगकर भोजन करती थी।



पुलिस का दावा है कि इन परिस्थितियों को लेकर रामचीज मानसिक रूप से परेशान था और उसने घटना से पहले गांव की चट्टी पर पत्नी और बेटी को मारने अथवा खुद मर जाने की बात भी कही थी। रामचीज ने पहले चंदन यादव और दिनेश गुप्ता को हत्या की योजना में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों तैयार नहीं हुए। बाद में 16 सितंबर की शाम करीब सात बजे दोनों उसके साथ हो गए।