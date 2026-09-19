वाराणसी में दर्दनाक घटना: विस्फोटक में धमाका, पांच वर्षीय मासूम की मौत; दरवाजा-खिड़की और दीवार की रेलिंग टूटी

घटना की सूचना मिलने पर कपसेठी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकान में रखे पदार्थ और विस्फोट की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बोरे में आखिर किस तरह का विस्फोटक पदार्थ रखा था और उसे दुकान की तीसरी मंजिल पर किस उद्देश्य से रखा गया था।



साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इतनी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ दुकान तक कैसे पहुंचा और इसे रखने की अनुमति किस स्तर से मिली थी। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।



हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता है। लोगों का कहना है कि बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ का रखा जाना गंभीर मामला है। पुलिस अब विस्फोटक पदार्थ के स्रोत और दुकान में उसके भंडारण से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।