वाराणसी में दर्दनाक घटना: विस्फोटक में धमाका, पांच वर्षीय मासूम की मौत; दरवाजा-खिड़की और दीवार की रेलिंग टूटी
कपसेठी बाजार के जायसवाल जनरल स्टोर की तीसरी मंजिल पर प्लास्टिक के बोरे में रखे संदिग्ध विस्फोटक में शनिवार सुबह धमाका हो गया। पांच वर्षीय कार्तिक जायसवाल गंभीर रूप से घायल हुआ। निजी अस्पताल से मंडलीय अस्पताल रेफर किए गए बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।
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कपसेठी थाना क्षेत्र के कपसेठी बाजार में शनिवार सुबह जनरल स्टोर की तीसरी मंजिल पर रखे प्लास्टिक के बोरे में अचानक विस्फोट हो गया। धमाके की चपेट में आने से पांच वर्षीय मासूम कार्तिक जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे आनन-फानन में कपसेठी चौराहे स्थित निजी क्लिनिक ले गए, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।
बताया गया कि कपसेठी बाजार स्थित जायसवाल जनरल स्टोर की तीसरी मंजिल पर प्लास्टिक के बोरे में संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ रखा था। शनिवार सुबह करीब आठ बजे कार्तिक जायसवाल पुत्र आशीष जायसवाल तीसरी मंजिल पर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह दुकान के अंदर पहुंच गया। इसी दौरान बोरे में अचानक तेज धमाका हो गया।
विस्फोट इतना तेज था कि दुकान का दरवाजा और खिड़की क्षतिग्रस्त हो गईं। दीवार की रेलिंग भी टूट गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। करीब 200 मीटर के दायरे में अफरातफरी का माहौल हो गया। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
घटना की सूचना मिलने पर कपसेठी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकान में रखे पदार्थ और विस्फोट की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बोरे में आखिर किस तरह का विस्फोटक पदार्थ रखा था और उसे दुकान की तीसरी मंजिल पर किस उद्देश्य से रखा गया था।
साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इतनी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ दुकान तक कैसे पहुंचा और इसे रखने की अनुमति किस स्तर से मिली थी। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता है। लोगों का कहना है कि बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ का रखा जाना गंभीर मामला है। पुलिस अब विस्फोटक पदार्थ के स्रोत और दुकान में उसके भंडारण से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।