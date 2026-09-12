{"_id":"6aa54cf09144cd693103393d","slug":"video-neha-bora-said-that-dalmandi-is-also-part-effort-to-raise-voices-of-those-affected-movements-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेहा बोरा बोलीं- दालमंडी भी आंदोलनों से जुड़े पीड़ितों की आवाज उठाने का हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नेहा बोरा बोलीं- दालमंडी भी आंदोलनों से जुड़े पीड़ितों की आवाज उठाने का हिस्सा

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 12 Sep 2026 06:30 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 06:30 PM IST







Link Copied



बीएचयू में आयोजित जेन-जी चौपाल में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि बीते वर्षों में देश के जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुए हैं, वहां संगठन पहुंच रहा है। कार्यकर्ता पीड़ित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी का दालमंडी भी इसी अभियान का हिस्सा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन