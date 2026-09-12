आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन: जामवंत गैंग के दो इनामी सदस्य गिरफ्तार, वाराणसी-भदोही तक फैला नेटवर्क

वाराणसी और भदोही तक आपराधिक नेटवर्क फैलाने वाले जामवंत यादव उर्फ जमुना गैंग के दो सदस्यों को तरवां पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में वांछित चल रहे दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों को तरवां-मेहनाजपुर सीमा पर नूरपुर/भंवरपुर गांव के पास पुलिया से सुबह करीब 9.35 बजे गिरफ्तार किया।

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तरवां थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में भदोही के कोईरौना थाना क्षेत्र के झरिहंगपुर निवासी सुमित यादव (23) और मन्नीपुर निवासी प्रदुम्मन यादव (26) शामिल हैं। दोनों के खिलाफ वाराणसी के मिर्जामुराद थाने में दर्ज लूट की प्राथमिकी में विवेचना के दौरान नाम सामने आया था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।गिरफ्तारी न होने पर एसपी डॉ. अनिल कुमार ने छह सितंबर को दोनों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। बताया कि तरवां क्षेत्र में मिट्टी उठाने के विवाद को लेकर एक जनवरी 2021 को जामवंत यादव उर्फ जमुना और हीरालाल यादव ने एक व्यक्ति के घर पहुंचकर गाली-गलौज की थी। आरोप है कि जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग भी की गई। इस मामले में तरवां थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुआ था।