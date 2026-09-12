'गजवा-ए-हिंद की बात करता था नबील: अल कायदा से जुड़े युवक को एटीएस ने पकड़ा, युवाओं को जोड़ता था; पूछताछ

उप्र एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट से जुड़े एक युवक को एटीएस ने उठाया है। 19 वर्षीय मोहम्मद नबील पर युवाओं को आतंकी विचारधारा से प्रभावित करने का आरोप है। उसे शनिवार को दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर से पकड़ा गया।

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एटीएस के अनुसार, नबील सामाजिक माध्यमों पर समूह बनाकर युवाओं को जोड़ रहा था। वह उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने की योजना बना रहा था। आरोपी के मोबाइल की जांच में अल कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट के प्रचार-प्रसार से संबंधित वाट्सएप समूह मिले हैं। इन समूहों में सदस्यों को 'मुजाहिद' कहा जाता था।जिहाद, चाकू और केमिकल जैसी बातों के लिए कूट शब्दों का इस्तेमाल होता था। नबील 'फ्लेम्स आफ वार' जैसे विदेशी समूहों से भी जुड़ा था। इन समूहों में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग शामिल थे। एटीएस को सूचना मिली थी कि नबील देश विरोधी गतिविधियों की साजिश कर रहा है।