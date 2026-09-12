साइकल यात्रा को जब पुलिस ने अंदर जाने से मना किया तो यात्रा में शामिल युवाओं ने पुलिस पर अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अंदर जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण ने कहा कि सरकार को युवाओं और छात्रों से मांफी मांगनी चाहिए।



राहुल गांधी युवाओं समेत सभी वर्गों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, भर्ती व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर यह यात्रा प्रदेश के 43 जिलों में जाएगी। यहां विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में युवाओं से संवाद कर उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दो अक्तूबर को लखनऊ पहुंचकर महाएकता प्रदर्शन के साथ इसका समापन होगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रवक्ता संजीव सिंह आदि लोग मौजूद रहे।