काशी पहुंचे चंपत राय: मंदिरों में किया दर्शन-पूजन, बोले- सुख प्रदान करता है आनंद-कानन, वैदिक मंत्रोच्चार किया

चंपत राय के काशी पहुंचने पर सिद्धपीठ नरसिंह मठ में श्रद्धालुओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वेद नगरी काशी से जुड़े विजय चौधरी, विकास मेहरा, सुरेश जायसवाल, परशुराम उपाध्याय, समर्थ केसरी, राष्ट्रवादी सौरभ, राम कृष्णा गुप्ता, एडवोकेट अनुपम खन्ना और संकल्प जी संगठन मंत्री काशी दक्षिण समेत अन्य लोग मौजूद रहे।



सिद्धपीठ पर चंपत राय का स्वागत ज्योतिषाचार्य बिट्टू झा, नितिन शुक्ला, अभिनव दुबे, अनंत जोशी, सुजीत चौधरी, आशीष कोइराला और अनूप महाराज समेत अन्य लोगों ने किया। दर्शन-पूजन के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चार का आयोजन हुआ। काशी प्रवास के दौरान उन्होंने यहां की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए संतों और मंदिरों के दर्शन को विशेष अनुभव बताया।