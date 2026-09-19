{"_id":"6aae9d7eefe896a01001976e","slug":"video-jaya-kishori-shares-a-message-of-positivity-in-life-jeevanjali-watch-video-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"जीवांजलि में जया किशोरी ने दिया जीवन में सकारात्मकता का संदेश, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में अमर उजाला की ओर से आयोजित जीवांजलि कार्यक्रम में कथा वाचक जया किशोरी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने जीवन में सकारात्मक सोच, संस्कार और आध्यात्मिकता के महत्व पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जया किशोरी के संबोधन को सुनने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह नजर आया।

... और पढ़ें