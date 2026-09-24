बीएचयू में जुटेंगे देश-विदेश के इतिहासकार, VIDEO

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राजस्थान के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, कला-संस्कृति, सामाजिक संरचना और विरासत से लेकर समय के साथ हुए बदलावों पर देश-विदेश के इतिहासकार और विशेषज्ञ मंथन करेंगे। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री की ओर से भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहयोग एवं वित्तपोषण से ‘राजस्थान : पुरातनता और परिवर्तन’ विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 25 और 26 सितंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में होगा।

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