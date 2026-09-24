कचहरी मार्ग चौड़ीकरण: अवैध भोजनालय पर चला वाराणसी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 24 Sep 2026 02:43 PM IST
सार
वाराणसी में बृहस्पतिवार को बुलडोजर कार्रवाई की गई। पुलिस लाइन मार्ग के चौड़ीकरण के तहत अवैध भोजनालय पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान पुलिस व प्राशासन की टीम अलर्ट रही।
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विस्तार
वाराणसी में कचहरी से पुलिस लाइन मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई की है। इसी क्रम में एक अवैध भोजनालय पर विकास प्राधिकरण (वीडीए) का बुलडोजर चला।
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कुछ लोगों ने चौड़ीकरण को लेकर स्थगन आदेश लिया हुआ था। इनमें इमरान कादरी भी शामिल थे, जिनके भोजनालय पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने उन्हें एक दिन पहले सामान खाली करने की अंतिम चेतावनी दी थी। लेकिन इमरान कादरी ने अपना कोई सामान नहीं हटाया। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उनका भोजनालय हाल ही में खुला था। यह भोजनालय 'बनारसी जायका' के नाम से संचालित हो रहा था। प्रशासन पुलिस और अतिक्रमण दस्ते के साथ मौके पर पहुंचा। इसके बाद बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस अतिव्यस्त मार्ग पर आवागमन बाधित रहा, लेकिन कार्रवाई जारी रही।
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अवैध निर्माण पर नोटिस और बल की तैनाती
विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने जायका भोजनालय को अवैध बताया था। प्राधिकरण ने पहले ही भोजनालय के मालिक को नोटिस जारी किया था। निर्माण खुद न हटाने पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
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मार्ग चौड़ीकरण का लक्ष्य
यह चौड़ीकरण अभियान कचहरी से संदहा चौराहे तक होना है। इसका उद्देश्य मार्ग पर सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है। अतिक्रमण हटाने से मार्ग को पर्याप्त चौड़ाई मिल सकेगी। यह परियोजना क्षेत्र के यातायात प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।
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