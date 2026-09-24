शंभूपुर हत्याकांड: अरविंद के ऊपर सवार हो जाती थी सुनील की आत्मा, परिवार में अब कोई पुरुष नहीं बचा; जलीं चिताएं

1 of 21 मृतकों की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद







Link Copied



अरविंद की सनक ने अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया। हत्या के बाद अरविंद मुठभेड़ में मारा गया। बेटे की भी मौत हो गई। बड़े भाई सुनील सिंह की पहले ही हत्या हो चुकी है। अब परिवार में सात बच्चियां और महिलाएं ही बची हैं। इनमें अरविंद की दो बेटियां भी शामिल हैं। परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा है। परिवार में दिवंगत सुनील की पत्नी और उनकी तीन बेटियां, अरविंद की दो बेटियां और मां ही हैं। अरविंद के पिता का निधन पहले ही हो चुका था। अब बच्चों और परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी सुनील की पत्नी व उसकी सास पर आ गई है।





2 of 21 शंभूपुर गांव में घर के बाहर विलाप करतीं महिलाएं। - फोटो : संवाद

एसओजी के साथ 10 थानों की पुलिस पीएसी बुलाई गई: पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाई थी। एसओजी के साथ करीब 10 थानों की पुलिस और पीएसी भी मौके पर पहुंच गई। घर को चारों ओर से घेर लिया गया। अधिकारियों के पहुंचने के बाद एसपी ने जानकारी दी कि एसडीएम मौके पर आ गए हैं। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उसकी जो भी मांग है, उसे सुना जाएगा।

3 of 21 अरविंद के घर के बाहर गमगीन माहाैल। - फोटो : संवाद

लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी-बेटे और दो पुजारियों की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर

अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां मार कर पत्नी, बेटे और दो पुजारियों की हत्या का आरोपी अरविंद सिंह (42) मंगलवार की देर रात मुठभेड़ में ढेर हो गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपने तीन बच्चों को बंधक बनाकर घर में ही करीब आठ घंटे तक बैठा था। पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया तो फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 21 घर के बाहर पुलिस। - फोटो : संवाद

मरने से पहले आरोपी ने सात साल के बेटे शौर्य की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं, हत्यारोपी की मां श्याम बली देवी और बहन साधना ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शाैर्य की माैत पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के दाैरान हुई है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि, एसपी डाॅ अनिल कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

विज्ञापन

5 of 21 एक साथ जलीं चिताएं। - फोटो : संवाद