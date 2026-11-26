{"_id":"6b080e16aa87895a5503f5c7","slug":"video-fire-breaks-out-in-school-van-villagers-rescue-children-safely-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्कूली वैन में लगी आग, ग्रामीणों ने बच्चों को सकुशल बचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर प्राथमिक विद्यालय के समीप गुरुवार सुबह करीब आठ बजे बच्चों को स्कूल ले जा रही एक वैन में लघु परिपथ से आग लग गई। वैन से धुआं और आग की लपटें उठती देख बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी बच्चों को सकुशल वैन से बाहर निकाल लिया। ड्राइवर ने तत्काल वैन रोक दी, जिससे ग्रामीणों को मदद करने का अवसर मिला। वैन में जिज्ञासा सिंह, प्रिंसी पटेल, कृतिका गिरी, आराध्या सिंह, ज्योति प्रजापति और आदर्श सिंह सहित कई बच्चे सवार थे। बच्चों ने बताया कि वैन को कोई नया चालक चला रहा था। धुआं निकलता देख आसपास के लोग और ग्राम प्रधान गुंजन सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को वैन से उतारकर एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि चालक के गेट पर लिखे नाम के बजाय दूसरा व्यक्ति वैन चला रहा था। वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया। इस घटना से स्कूली बच्चों की सुरक्षा और वाहन संचालन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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