सोनभद्र में भीषण हादसा: हाइवा-डीसीएम की टक्कर के बाद दोनों वालों में लगी आग, कई फंसे; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 26 Nov 2026 03:28 PM IST
सार
सोनभद्र जिले में बृहस्पतिवार को बड़ा हादसा हुआ। एक हाइवा और डीसीएम के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग में खलासी और चालक फंस गए।
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विस्तार
वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुकृत के पास लोहरा गांव में हुई। इस हादसे में दो भारी वाहन आपस में टकरा गए।
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टक्कर एक हाइवा और एक डीसीएम वाहन के बीच हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धूकर जलने लगे।
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इस भीषण हादसे में वाहनों के चालक और खलासी अंदर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची।
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रेस्क्यू के दौरान बाहर निकाले गए गंभीर रूप से झुलसे दो लोगों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। दोनों का शरीर पूरी तरह जल गया है। उनकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है। कुछ और लोगों के फंसने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। सीओ सिटी रणधीर मिश्रा, सीओ यातायात सुधीर सिंह सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची है। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर आवागमन फिलहाल रोका गया है।
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