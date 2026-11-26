सारनाथ रेलवे स्टेशन के पीछे मंगलवार रात सहजन के पेड़ से टकराकर बुलेट सवार पुलिसकर्मी महेश कुमार 25 वर्ष की मौत हो गई। बुधवार की सुबह सारनाथ पुलिस ने शव को संरक्षण में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिपाही के अंतिम विदाई में पुलिस अफसरों की आंखें भी छलक गईं। अफसरों ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया।

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आजमगढ़ के गढ़वल निवासी वर्षीय महेश कुमार वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात थे। रात लगभग एक बजे महेश अपनी बुलेट से फरीदपुर रिंगरोड से स्टेशन की ओर जा रहे थे। स्टेशन के पीछे उनकी बुलेट असंतुलित होकर सहजन के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहने होने के बावजूद महेश बुरी तरह घायल हो गए। रात में ही सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक अमरजीत कुमार उन्हें इलाज के लिए पंडित दीनदयाल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि महेश कुमार वर्ष 2018 बैच के पुलिसकर्मी थे। तीन भाई और दो बहनें हैं। वह अपने तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन राजेश कुमार पांडेय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच की। डीसीपी वरुणा राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि महेश पुलिस लाइन में तैनात थे और मंगलवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मंडलायुक्त की स्कॉर्ट ड्यूटी में थे।