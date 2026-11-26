जुलाई से सितंबर के बीच प्रतिदिन औसतन 0.62 मरीज मिल रहे थे, जबकि अगले 55 दिनों में यह औसत बढ़कर दो मरीज प्रतिदिन हो गया। इस तरह मरीज मिलने की दैनिक दर 3.2 गुना हो गई। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ढाई गुने से अधिक मरीज मिले हैं। संक्रमण की यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में दवा का छिड़काव और जागरूकता अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है।



सीएमओ डॉ. एनपी सिंह का कहना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक जांच की गई है। पिछले साल अक्तूबर-नवंबर में डेंगू के करीब 90 मरीज मिले थे। इस बा संख्या ज्यादा है। फिलहाल सभी हॉटस्पॉट पर नियमित दवा का छिड़काव कराया गया है। लार्वा सर्वे भी कराया जा रहा है।



जिला मलेरिया अधिकारी एससी पांडेय ने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। कूलर, गमलों, टंकियों और खाली बर्तनों की नियमित सफाई जरूरी है। मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना ही संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है।