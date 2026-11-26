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महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिशों का असर उनके बैंक खातों के इस्तेमाल और संपत्ति में हिस्सेदारी के आंकड़ों में दिखने लगा है, लेकिन सेहत के मोर्चे पर तस्वीर चिंताजनक है। गाजीपुर में 15 से 49 वर्ष की 87.5 प्रतिशत महिलाएं अब अपने बैंक खाते का खुद इस्तेमाल कर रही हैं। विज्ञापन



घर और जमीन में मालिकाना हक रखने वाली महिला सदस्यों वाले परिवारों का आंकड़ा भी 11.4 से बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गया है। इसके उलट महिलाओं में मोटापा और उच्च रक्तशर्करा की समस्या तेजी से बढ़ी है। मोटापे और अधिक वजन से जूझ रही महिलाओं का प्रतिशत 14.3 से बढ़कर 25.4 हो गया है, जबकि उच्च रक्तशर्करा का आंकड़ा 8.7 से बढ़कर 15.2 प्रतिशत पहुंच गया है। विज्ञापन



केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बीते अगस्त में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के आंकड़ों में पूर्वांचल के दस जिलों की महिलाओं की बदलती स्थिति सामने आई है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के मुकाबले एनएफएचएस-6 (2023-24) के आंकड़ों में आर्थिक सशक्तीकरण के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उभरी हैं। घर और जमीन में मालिकाना हक रखने वाली महिला सदस्यों वाले परिवारों का आंकड़ा भी 11.4 से बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गया है। इसके उलट महिलाओं में मोटापा और उच्च रक्तशर्करा की समस्या तेजी से बढ़ी है। मोटापे और अधिक वजन से जूझ रही महिलाओं का प्रतिशत 14.3 से बढ़कर 25.4 हो गया है, जबकि उच्च रक्तशर्करा का आंकड़ा 8.7 से बढ़कर 15.2 प्रतिशत पहुंच गया है।केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बीते अगस्त में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के आंकड़ों में पूर्वांचल के दस जिलों की महिलाओं की बदलती स्थिति सामने आई है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के मुकाबले एनएफएचएस-6 (2023-24) के आंकड़ों में आर्थिक सशक्तीकरण के साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी उभरी हैं। विज्ञापन विज्ञापन

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खाते के इस्तेमाल में 87.5 प्रतिशत तक पहुंचीं महिलाएं

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का एक बड़ा संकेत खुद इस्तेमाल करने योग्य बैंक या बचत खाते का आंकड़ा है। गाजीपुर में 15 से 49 वर्ष की 87.5 प्रतिशत महिलाएं अपने बैंक खाते का खुद इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 78.0 प्रतिशत था। इस तरह जिले में महिलाओं के बैंक खातों के इस्तेमाल में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पूर्वांचल के दस जिलों में मिर्जापुर 88.7 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। बलिया और मऊ में 88.3, भदोही में 87.6, जौनपुर में 87.3, आजमगढ़ में 87, चंदौली में 86.8 और सोनभद्र में 86.2 प्रतिशत महिलाएं खाते का खुद इस्तेमाल कर रही हैं। वाराणसी में यह आंकड़ा 82.8 प्रतिशत है।

संपत्ति पर अधिकार 11.4 से बढ़कर 16.4 प्रतिशत

घर और जमीन पर अकेले या संयुक्त रूप से मालिकाना हक रखने वाली महिला सदस्यों वाले परिवारों की हिस्सेदारी भी गाजीपुर में बढ़ी है। पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 11.4 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, इस मामले में जिले की स्थिति पूर्वांचल के अन्य जिलों से पीछे है। मिर्जापुर में यह आंकड़ा 10.1 से बढ़कर 26.9 प्रतिशत पहुंच गया है। वाराणसी में 11.7 से 22.6, आजमगढ़ में 17.1 से 22.4, मऊ में 11.6 से 21.8 और जौनपुर में 7.3 से बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गया है। सोनभद्र में 18.9, चंदौली में 18.6, भदोही में 17.2 और बलिया में 17.1 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

मोटापे की गिरफ्त में एक चौथाई से अधिक महिलाएं

गाजीपुर में महिलाओं की सेहत से जुड़ा सबसे चिंताजनक संकेत बढ़ते वजन और मोटापे का है। अधिक वजन या मोटापे (बीएमआई 25 या उससे अधिक) वाली महिलाओं का प्रतिशत पिछले सर्वे में 14.3 था, जो अब बढ़कर 25.4 हो गया है। यानी जिले में हर चार में से एक से अधिक महिला इस समस्या से जूझ रही है। पूर्वांचल के जिलों में बलिया में यह आंकड़ा 16.6 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। वाराणसी में 22.6 से 28.6, मऊ में 20.2 से 28 और आजमगढ़ में 21.5 से बढ़कर 27.8 प्रतिशत पहुंच गया है।



दूसरी ओर, कम वजन वाली महिलाओं की संख्या भी चिंता का विषय है। कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई 18.5 से कम) वाली महिलाओं का वर्तमान आंकड़ा गाजीपुर में 19.8 प्रतिशत है। सोनभद्र में यह सबसे अधिक 30.6 प्रतिशत है। यहां पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 20.9 प्रतिशत था। चंदौली में 21.4 से बढ़कर 24.6, मिर्जापुर में 20.9 से 22.7, मऊ में 16.5 से 20.4, भदोही में 15.8 से 19.3, वाराणसी में 15.7 से 18 और बलिया में 16.8 से बढ़कर 17.9 प्रतिशत हो गया है। आजमगढ़ में जरूर 22.1 से घटकर 20.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

शुगर के मामले में भी बढ़ा खतरा

महिलाओं में उच्च रक्तशर्करा की समस्या भी तेजी से बढ़ी है। गाजीपुर में उच्च या बहुत उच्च रक्तशर्करा स्तर वाली अथवा इसके लिए दवा ले रही 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का प्रतिशत 8.7 से बढ़कर 15.2 हो गया है। यानी पिछले सर्वे की तुलना में यह करीब दोगुना पहुंच गया है। वाराणसी में यह आंकड़ा 9.3 से बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो गया है, जो दस जिलों में सबसे अधिक है। चंदौली में 10.3 से 15.7, मऊ में 11.6 से 14.3 और मिर्जापुर में 9.4 से बढ़कर 13.3 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

माहवारी स्वच्छता में भी पीछे हुआ जिला

किशोरियों और युवतियों में माहवारी के दौरान स्वच्छ साधनों के इस्तेमाल के मामले में भी गाजीपुर की स्थिति कमजोर हुई है। 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में स्वच्छ साधनों का इस्तेमाल करने वाली युवतियों का प्रतिशत पिछले सर्वे के 77.x प्रतिशत से घटकर 65.5 प्रतिशत रह गया है। यानी इस मामले में जिले में गिरावट दर्ज की गई है। जौनपुर में यह आंकड़ा 83.5 से घटकर 70.2, चंदौली में 80.6 से 69.1, सोनभद्र में 68.9 से 61.2, आजमगढ़ में 79.3 से 71.9, बलिया में 71.6 से 66.7 और वाराणसी में 85.6 से 82.8 प्रतिशत हुआ है। मऊ में 76.6 से 72.1, मिर्जापुर में 75.4 से 74.2 और भदोही में 74.8 से 73.9 प्रतिशत रह गया है। वर्तमान आंकड़ों में सोनभद्र सबसे पीछे और वाराणसी सबसे आगे है। सबसे बड़ी गिरावट जौनपुर और चंदौली में दर्ज की गई है।