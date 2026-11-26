ऐतिहासिक शाही पुल को पानी के बड़े जहाज की टक्कर से ढहते हुए दिखाने वाला एआई जनित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में संबंधित फेसबुक पेज का नाम सौरभ सहानी बताया गया है।

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क्या है मामला

प्राथमिकी के अनुसार, 25 नवंबर को उपनिरीक्षक आलोक त्रिपाठी पुलिस बल के साथ कोतवाली क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया की निगरानी और सूत्रों से जानकारी मिली कि सौरभ सहानी नाम के फेसबुक पेज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का दुरुपयोग कर जौनपुर के ऐतिहासिक शाही पुल का एक भ्रामक वीडियो तैयार कर वायरल किया गया है।