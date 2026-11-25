केबल चोरी की शिकायत के बाद बढ़ी थी रंजिश

मृतका के भाई मोहम्मद अमीरुल्लाह ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले परवेज उर्फ सोनू उसके घर के बिजली के केबल को काटकर ले गया था। इसकी शिकायत जैबुन ने आरोपी के परिजनों से की थी। बाद में उसके घरवालों ने केबल वापस करा दिया था। भाई का कहना है कि शिकायत से नाराज परवेज बहन से रंजिश रखने लगा था। उसने रास्ते में रोककर जमीन और मकान अपने नाम लिखने का दबाव बनाया था। विरोध करने पर मां-बेटी को काट डालने की धमकी भी दी थी।