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वाराणसी में मां काली की प्रतिमा की विदाई, VIDEO

Fri, 13 Nov 2026 11:29 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:29 PM IST
Farewell to idol of Goddess Kali in Varanasi
काशी में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि चार किलोमीटर की दूरी तय करने में सात घंटे से अधिक का समय लग गया। नवसंघ की मां काली की प्रतिमा की विदाई के दौरान शुक्रवार को मदनपुरा से गोदौलिया और मैदागिन तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। ढाक की हर थाप के साथ मां की प्रतिमा कदम दर कदम आगे बढ़ती रही। बंगाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक सिंदूर खेला की रस्म निभाकर मां को नम आंखों से विदाई दी। मां के जयकारों से पूरा रास्ता गूंजता रहा।
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