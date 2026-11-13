Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Siberian birds Arrival in Kashi frolicking along banks of Ganges

काशी के गंगा घाटों पर लौटी रौनक: साइबेरियन पक्षियों का हुआ आगमन, गंगा की लहरों पर अठखेलियां करते दिखे पक्षी

Fri, 13 Nov 2026 05:01 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी।
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 13 Nov 2026 05:01 PM IST
सार

काशी में प्रवासी साइबेरियाई पक्षियों का आगमन हो गया है। गंगा तटों पर पक्षियों की अठखेलियां देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह है। लोग दाना डालकर फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं। ऐसे में घाटों की रौनक लौट आई है। 

विज्ञापन
Siberian birds Arrival in Kashi frolicking along banks of Ganges
साइबेरियन पक्षियों के आगमन से घाटों पर लौटी रौनक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

काशी में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का आगमन हो गया है। ये विदेशी पक्षी हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां पहुंचे हैं। इनकी मौजूदगी से गंगा घाटों पर रौनक बढ़ गई है। नाव पर सवारी करने वाले लोग दाना डालकर फोटो और वीडियोग्राफी करा रहे हैं। 

विज्ञापन


ये मनमोहक पक्षी लगभग चार महीने तक काशी में अपना डेरा डालते हैं। इस दौरान वे गंगा नदी की लहरों पर खूब अठखेलियां करते हैं। इनकी उड़ानें और जलक्रीड़ाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। साइबेरियाई पक्षी भारत के कई अन्य स्थानों पर भी देखे जाते हैं। इनमें राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य प्रमुख है। 
विज्ञापन


ओडिशा की चिल्का झील भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास स्थल है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी ये पक्षी पहुंचते हैं। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी इनका एक ठिकाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भारत में अन्य प्रवास स्थल
उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अलावा मिर्जापुर में भी साइबेरियाई पक्षी दिखाई देते हैं। प्रयागराज के आसपास गंगा के किनारे भी इनकी मौजूदगी दर्ज की जाती है। चंदौली और रामनगर के गंगा तट भी इनके आगमन के गवाह बनते हैं। ये सभी स्थान इन प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed