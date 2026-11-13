काशी के गंगा घाटों पर लौटी रौनक: साइबेरियन पक्षियों का हुआ आगमन, गंगा की लहरों पर अठखेलियां करते दिखे पक्षी

काशी में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का आगमन हो गया है। ये विदेशी पक्षी हर वर्ष की तरह इस बार भी यहां पहुंचे हैं। इनकी मौजूदगी से गंगा घाटों पर रौनक बढ़ गई है। नाव पर सवारी करने वाले लोग दाना डालकर फोटो और वीडियोग्राफी करा रहे हैं।

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#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh | Migratory Siberian birds arrived at Kashi. These exotic birds migrate to Kashi for about four months, frolicking on the waves of the Ganga during this time. Siberian birds are also seen in India at Bharatpur (Rajasthan), Chilika Lake (Odisha), Kutch (Gujarat), Sultanpur (Haryana), Varanasi, Mirzapur, the banks of the Ganga around Prayagraj, Chandauli and Ramnagar. — ANI (@ANI) November 13, 2026

ये मनमोहक पक्षी लगभग चार महीने तक काशी में अपना डेरा डालते हैं। इस दौरान वे गंगा नदी की लहरों पर खूब अठखेलियां करते हैं। इनकी उड़ानें और जलक्रीड़ाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। साइबेरियाई पक्षी भारत के कई अन्य स्थानों पर भी देखे जाते हैं। इनमें राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य प्रमुख है।ओडिशा की चिल्का झील भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास स्थल है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी ये पक्षी पहुंचते हैं। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी इनका एक ठिकाना है।उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अलावा मिर्जापुर में भी साइबेरियाई पक्षी दिखाई देते हैं। प्रयागराज के आसपास गंगा के किनारे भी इनकी मौजूदगी दर्ज की जाती है। चंदौली और रामनगर के गंगा तट भी इनके आगमन के गवाह बनते हैं। ये सभी स्थान इन प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।