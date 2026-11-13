नागनथैया लीला: तुलसी घाट पर जीवंत हुई 500 साल पुरानी परंपरा, कालिया नाग के फन पर नाचे कन्हैया; जुटे एक लाख लोग

भगवान के जल से बाहर आते ही घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। घाट की सीढ़ियों से लेकर आसपास की इमारतों की छतों तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। हर कोई भगवान श्रीकृष्ण की एक झलक पाने को आतुर नजर आया। लीला के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने खुद को धन्य महसूस किया।

इस ऐतिहासिक आयोजन में काशी राजपरिवार के प्रतिनिधि डॉ. अनंत नारायण सिंह ने भी परंपरा के अनुसार सहभागिता निभाई। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो. विश्वम्भरनाथ मिश्र ने बताया कि करीब 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस लीला की शुरुआत की थी। तभी से तुलसी घाट पर यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। नागनथैया लीला काशी की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और कृष्ण भक्ति का अनूठा प्रतीक है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन के साक्षी बनने पहुंचते हैं।