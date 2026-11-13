Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Police arrested 3 accused in an ₹8.14 crore fraud involving online Ludo betting

लूडो के नाम पर आठ करोड़ का खेल: साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार; 9 राज्यों में फैला नेटवर्क

Fri, 13 Nov 2026 05:42 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी।
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 13 Nov 2026 05:42 PM IST
सार

वाराणसी में साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस दौरान 19 शिकायतों से 8.14 करोड़ की ठगी का राज खुला। कमिश्नरेट की पुलिस व साइबर क्राइम की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 

विज्ञापन
Varanasi Police arrested 3 accused in an ₹8.14 crore fraud involving online Ludo betting
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (तीनों बीच में) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कमिश्नरेट वाराणसी की साइबर क्राइम सेल और थाना सारनाथ की संयुक्त टीम ने एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रतिबंधित ऑनलाइन लूडो सट्टा/बेटिंग के जरिये आम जनता से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार मोबाइल फोन और सात बैंक खाते बरामद किए हैं।

विज्ञापन


गिरफ्तार आरोपियों में सारनाथ अकथा शिव विहार कॉलोनी निवासी सागर सेठ, मंगल कुमार और सुदीप कश्यप शामिल हैं। एसीपी साइबर अपूर्व पांडेय ने बताया कि इस गिरोह ने देश के नौ विभिन्न राज्यों के लोगों को निशाना बनाया।
विज्ञापन


इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात शामिल हैं। इन राज्यों से कुल 19 शिकायतें दर्ज पाई गईं। आरोपियों ने कुल 8,14,63,918.94 रुपये की धोखाधड़ी की है। उनके सात बैंक खातों में शेष 1,46,828.98 रुपये को फ्रीज/होल्ड कराया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

धोखाधड़ी का तरीका
यह गिरोह टेलीग्राम एप पर न्यू लूडो परिवार नाम से एक ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ता था। वे पीड़ितों को कम समय में दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देते थे। इसके बाद, वे उन्हें प्रतिबंधित ऑनलाइन लूडो गेम में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते थे। यह एक सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाने का जाल था।

वित्तीय लेनदेन और शिकार
खिलाड़ियों द्वारा दी गई धनराशि यूपीआई के माध्यम से सीधे आरोपियों के बैंक खातों में मंगाई जाती थी। आरोपी इस धनराशि से अवैध कमीशन काट लेते थे। शेष राशि का भुगतान वे खिलाड़ियों को करते थे, जिससे उन्हें लगता था कि उन्हें मुनाफा हो रहा था। इस अंतरराज्यीय गिरोह ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed