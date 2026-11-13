लूडो के नाम पर आठ करोड़ का खेल: साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार; 9 राज्यों में फैला नेटवर्क

धोखाधड़ी का तरीका

यह गिरोह टेलीग्राम एप पर न्यू लूडो परिवार नाम से एक ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ता था। वे पीड़ितों को कम समय में दोगुना मुनाफा कमाने का लालच देते थे। इसके बाद, वे उन्हें प्रतिबंधित ऑनलाइन लूडो गेम में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते थे। यह एक सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाने का जाल था।



वित्तीय लेनदेन और शिकार

खिलाड़ियों द्वारा दी गई धनराशि यूपीआई के माध्यम से सीधे आरोपियों के बैंक खातों में मंगाई जाती थी। आरोपी इस धनराशि से अवैध कमीशन काट लेते थे। शेष राशि का भुगतान वे खिलाड़ियों को करते थे, जिससे उन्हें लगता था कि उन्हें मुनाफा हो रहा था। इस अंतरराज्यीय गिरोह ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया।