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जिलाधिकारी और विधायक ने किया दालमंडी का निरीक्षण, 15 दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Fri, 13 Nov 2026 09:02 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 09:02 PM IST







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जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने शुक्रवार को दालमंडी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए। ... और पढ़ें

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