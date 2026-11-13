Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Chhath Puja 2026 Government offices in Varanasi to remain closed on November 16

छठ पूजा 2026: वाराणसी में 16 नवंबर को रहेगा अवकाश, सरकारी कार्यालयों में बंद रहेगा कामकाज

Fri, 13 Nov 2026 03:52 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 13 Nov 2026 03:52 PM IST
सार

वाराणसी में 16 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसे लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। बता दें कि छठ पूजा को लेकर अवकाश की घोषणा की गई है। शहर के विभिन्न घाटों और सरोवरों पर भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा। 

विज्ञापन
Chhath Puja 2026 Government offices in Varanasi to remain closed on November 16
छठ पूजा 2026 - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने छठ पूजा पर्व के अवसर पर अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश आगामी 16 नवंबर सोमवार को रहेगा। सरकारी कार्यालयों में इस दिन कामकाज बंद रहेगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह स्थानीय अवकाश विशेष रूप से माल विभाग हेतु प्रभावी होगा। छठ पूजा पर्व के उपलक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है। 

विज्ञापन


छठ पर्व पर शहर से लेकर गांव तक के सरोवरों व गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। वहीं शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी हो सकती है। ऐसे में डीएम ने अवकाश की घोषणा कर दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed