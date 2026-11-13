छठ पूजा 2026: वाराणसी में 16 नवंबर को रहेगा अवकाश, सरकारी कार्यालयों में बंद रहेगा कामकाज
वाराणसी में 16 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसे लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। बता दें कि छठ पूजा को लेकर अवकाश की घोषणा की गई है। शहर के विभिन्न घाटों और सरोवरों पर भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज बंद रहेगा।
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वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने छठ पूजा पर्व के अवसर पर अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश आगामी 16 नवंबर सोमवार को रहेगा। सरकारी कार्यालयों में इस दिन कामकाज बंद रहेगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह स्थानीय अवकाश विशेष रूप से माल विभाग हेतु प्रभावी होगा। छठ पूजा पर्व के उपलक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है।
छठ पर्व पर शहर से लेकर गांव तक के सरोवरों व गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। वहीं शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी हो सकती है। ऐसे में डीएम ने अवकाश की घोषणा कर दी है।