{"_id":"6aa6865ff785f520a009bc2d","slug":"video-as-the-water-receded-debris-became-visible-on-the-ghats-in-varanasi-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में बाढ़ का पानी उतरा तो घाटों पर दिखने लगा मलबा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा का पानी अब उतरने लगा है। अस्सी घाट और दशाश्वमेध घाट पर जलस्तर नीचे जाने के साथ डूबी सीढ़ियां और आसपास का मलबा सामने आने लगा है। उधर, बाढ़ का पानी घटने के बावजूद गांवों और खेतों में नुकसान की चिंता बरकरार है। अब तक 1129 किसान प्रभावित हुए हैं और 131.144 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया है। शनिवार शाम चार बजे राजघाट पर गंगा का जलस्तर 68.92 मीटर था, जो चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर से नीचे है।

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