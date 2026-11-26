{"_id":"6b080e0cedd96d6cc20a3468","slug":"video-apna-dal-kamerawadi-launches-rozgar-yatra-assembly-gherao-planned-for-december-8-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपना दल कमेरावादी की रोजगार यात्रा शुरू, 8 दिसंबर को विधानसभा घेराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अपना दल कमेरावादी ने प्रदेशव्यापी 'रोजगार एवं भागीदारी यात्रा' शुरू की है। यह यात्रा "रोजगार एवं भागीदारी नहीं, तो सरकार नहीं" के नारे के साथ निकाली जा रही है। सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल इस यात्रा का स्वयं मोटरसाइकिल चलाते हुए नेतृत्व कर रही हैं। गुरुवार को सारनाथ वाराणसी से यह यात्रा पूर्वाह्न 11:00 बजे शुरू हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। 8 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सारनाथ स्थित सुहेलदेव पार्क तिराहा पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। यात्रा शिवपुर, अजगरा और रोहनिया विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। रमना में रात्रि विश्राम किया गया। शुक्रवार को यह यात्रा चंदौली जनपद के मुगलसराय विधानसभा में चलेगी। इसके बाद मिर्जापुर के चुनार विधानसभा में पहुंचकर रात्रि विश्राम होगा।

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