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काशी विद्यापीठ में छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच शुरू हुई बहस

Pragati Chand

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:08 AM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:08 AM IST







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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बायोमेट्रिक प्रक्रिया, छात्रवृत्ति और उपस्थिति सत्यापन को लेकर घंटों इंतजार कर रहे छात्रों का गुस्सा बृहस्पतिवार को फूट गया। इस दौरान छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच बहस शुरू हो गई। ... और पढ़ें

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