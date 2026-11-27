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अपना घर आश्रम ने पिछले आठ साल में 270 लावारिस और बेसहारा लोगों के पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेजों को दान किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पिछले एक साल में 95 देहदान किए गए हैं। इनका इस्तेमाल मेडिकल के छात्र मानव शरीर की संरचना के अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कर रहे हैं। आश्रम ने प्रदेश के 15 मेडिकल कॉलेजों के साथ देहदान के लिए समझौता किया है। विज्ञापन



आश्रम ने जिन मेडिकल कॉलेजों के साथ समझौता किया है कि उनमें बीएचयू का चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस), हेरिटेज मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर का महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज और आजमगढ़ का राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रमुख हैं। विज्ञापन



अब तक सबसे ज्यादा देहदान बीएचयू को किया गया है। यहां हर साल औसतन 20 से 25 पार्थिव शरीर दान किए जाते हैं। नियमानुसार, दान में मिले शव को मेडिकल कॉलेज के फ्रीजर में तीन महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। इस अवधि में यदि कोई परिजन शव पर अपना दावा करता है तो कॉलेज प्रशासन को पार्थिव शरीर उसे सौंपना पड़ता है। आश्रम ने जिन मेडिकल कॉलेजों के साथ समझौता किया है कि उनमें बीएचयू का चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आईएमएस), हेरिटेज मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर का महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज और आजमगढ़ का राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रमुख हैं।अब तक सबसे ज्यादा देहदान बीएचयू को किया गया है। यहां हर साल औसतन 20 से 25 पार्थिव शरीर दान किए जाते हैं। नियमानुसार, दान में मिले शव को मेडिकल कॉलेज के फ्रीजर में तीन महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। इस अवधि में यदि कोई परिजन शव पर अपना दावा करता है तो कॉलेज प्रशासन को पार्थिव शरीर उसे सौंपना पड़ता है। विज्ञापन विज्ञापन

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पहले एक शव पर 30 मेडिकल छात्र करते थे प्रैक्टिस, अब चार से पांच

बीएचयू के आईएमएस के एनाटॉमी विभाग में तीन साल पहले तक एक शव पर 30 मेडिकल छात्र अध्ययन और प्रैक्टिकल करते थे। वहीं, अब पर्याप्त संख्या में शव उपलब्ध होने से चार से पांच छात्रों के समूह को एक शव पर अभ्यास का मौका मिल रहा है। इससे छात्रों को प्रैक्टिकल में आसानी हो रही है। डिसेक्शन का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है।

शव मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज करता है टैगिंग

आश्रम के संचालक डॉ. के. निरंजन के अनुसार, आश्रम में रहने वाले जिन लोगों की स्वाभाविक मृत्यु होती है, केवल उन्हीं के पार्थिव शरीर दान किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। देहदान से पहले सभी कानूनी औपचारिकताओं का सख्ती से पालन किया जाता है। स्थानीय पुलिस को सूचना देने के साथ ही डॉक्टर की ओर से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र और पंचनामा अनिवार्य होता है। पंचनामा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शव मेडिकल कॉलेज को सौंपा जाता है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन शव प्राप्त करने के बाद उसकी टैगिंग करता है।

जीवन बचाने का हुनर सीख रहे भावी डॉक्टर

मेडिकल कॉलेजों के एनाटॉमी विभाग में इन पार्थिव शरीरों के माध्यम से भावी डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान की बारीकियां सीखते हैं। छात्र शवों के डिसेक्शन (विच्छेदन) के जरिये मानव शरीर की जटिल आंतरिक संरचना, मांसपेशियों, नसों, रक्त वाहिकाओं और विभिन्न अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और कार्यप्रणाली समझने का मौका मिलता है। इसके अलावा, सर्जरी के बुनियादी कौशल, टांके लगाने की तकनीक और जटिल ऑपरेशनों का व्यावहारिक अभ्यास भी इन्हीं पार्थिव शरीर पर किया जाता है। यह अनुभव भविष्य में मरीजों के इलाज और उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है।