{"_id":"6aa68667ff727a6f5d0689b1","slug":"video-all-india-on-the-spot-essay-competition-organized-at-banaras-locomotive-works-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेका में अखिल भारतीय ऑन-द-स्पॉट निबंध प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय रेलवे महिला कल्याण संगठन नई दिल्ली के निर्देशन में रविवार को देशभर में रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए अखिल भारतीय ऑन-द-स्पॉट निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी क्रम मे बनारस रेल इंजन कारखाना में बरेका महिला कल्याण संगठन द्वारा बाल निकेतन विद्यालय में भी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बरेका कर्मचारियों के लगभग 267 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

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