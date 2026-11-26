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सुल्तानपुर में ट्रेन से गिरकर सेना के जवान की मौत, शादी में घर लौट रहे थे
सुल्तानपुर में शादी में शामिल होने छुट्टी लेकर घर लौट रहे भारतीय सेना के जवान अनूप कुमार यादव की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। हादसा जिले के लंभुआ रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर पश्चिम में हुआ।
अनूप कुमार यादव की उम्र करीब 34 साल थी। वे महेश यादव के बेटे और सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील के अनपरा-ओबरा इलाके के रहने वाले थे। वे सोनभद्र के पूर्व चेयरमैन के भतीजे बताए गए हैं। अनूप पंजाब के गुरदासपुर के तिवरी-मुकेरियां इलाके में 17वीं बटालियन, राजपूत रेजीमेंट में तैनात थे। परिवार में शादी होने के कारण वे छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे। वे लखनऊ से वाराणसी जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12238) में सवार थे।
बताया गया कि वे ट्रेन के गेट के पास खड़े थे। लंभुआ स्टेशन से करीब 200 मीटर पश्चिम, पोल नंबर 894/6 और 894/8 के बीच उनका पैर फिसला या संतुलन बिगड़ा और वे ट्रेन से नीचे गिर गए। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक के किनारे से गुजर रहे राहगीरों ने शव देखा और रेलवे कर्मचारियों को सूचना दी। इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को खबर दी गई।
जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जवान के पास मिले दस्तावेजों से उनकी पहचान हुई। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। जीआरपी थानाध्यक्ष बृजेश यादव ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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